FDP fordert Beteiligung des Freistaats an Messe Augsburg

Die Finanzspritze sei gut, besser wäre aber, wenn das Land dauerhaft einsteigen würde, so die Liberalen.

Die Augsburger FDP fordert vom Freistaat statt der in Aussicht gestellten Finanzspritze von zehn Millionen Euro an die Messe eine dauerhafte Beteiligung als Gesellschafter. "Der Kabinettsbeschluss zur Unterstützung der Messe Augsburg mit zehn Millionen Euro ist auf den ersten Blick natürlich positiv zu werten, scheint aber auch dem Wahljahr geschuldet zu sein und muss zudem erst noch durch den Bayerischen Landtag beschlossen werden", so Vorsitzender Ralf Neugschwender. Die Anschubfinanzierung sei gut, sinnvoller wäre aber eine Beteiligung. "So kann sich der Freistaat auch direkt mit Expertise einbringen und steht nicht nur am Spielfeldrand, wenn es um die Modernisierung und Digitalisierung, aber auch das Spektrum an Veranstaltungen der Messe Augsburg geht", so Neugschwender.

Laut Wirtschaftsministerium bekam die Messe in den vergangenen Jahren bereits 40 Millionen Euro für die Modernisierung vom Freistaat, zuletzt zehn Millionen Euro für den Neubau der Halle 2. Man wisse um die Bedeutung des Messestandorts für die Region und Bayern, so Minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Die Strategie zur Neuausrichtung, die mit den jetzt verkündeten zehn Millionen Euro gefördert wird, sieht unter anderem eine Stärkung von Eigenveranstaltungen und mehr Gastveranstaltungen vor sowie die Optimierung der Serviceangebote. Der Freistaat legt in einem ersten Schritt fünf Millionen Euro zur Seite, um konkrete Investitionen zu fördern, in den darauffolgenden Jahren sollen bis zu fünf weitere Millionen fließen. (skro)