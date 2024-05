FDP-Politikerin Strack-Zimmermann kommt nach Augsburg

Die Spitzenkandidatin ihrer Partei für die anstehende Europawahl wird am 2. Juni im Spectrum Club sprechen.

FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist als langjährige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses als streitbarer Kopf bekannt. In Augsburg gibt die Spitzenkandidatin ihrer Partei für die anstehende Europawahl eine Kostprobe ihres politischen Temperaments und will zeigen, dass sie für ein freieres und bürokratieärmeres Europa brennt. Die Veranstaltung des FDP-Kreisverbands Augsburg findet am Sonntag, 2. Juni, im Spectrum Club, Ulmer Straße 234A, statt. Einlass ist um 9 Uhr. Ende der Veranstaltung ist voraussichtlich um 12.30 Uhr. (ziss)

