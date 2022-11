Feuerwehr löscht brennende Couch

Die Berufsfeuerwehr Augsburg kann den Brand in Kriegshaber schnell löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Am Dienstag wurde der Polizei gegen 14.45 Uhr eine brennende Couch in einem Anwesen in der Hooverstraße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern mitgeteilt. Die Couch befand sich im Keller des Anwesens. Der Brand konnte durch die Augsburger Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt - die Höhe des Sachschadens wird derzeit durch die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. (ziss)