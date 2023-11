Augsburg

Freude in der Kirche St. Albert: Haunstetten feiert die neue Orgel

Bischof Bertam Meier und Stadtpfarrer Markus Mikus weihten die neue Orgel in Haunstetten.

Plus Bischof Bertram Meier weihte die neue Orgel in der Kirche St. Albert. Auf das Instrument wurde in Haunstetten sehr lange gewartet.

Bereits seit dem Jahr 2013 war der Haunstetter Gemeinde St. Albert klar – die 1962 angeschaffte von der Firma Sandtner in Steinheim gefertigte, mechanische Orgel mit 25 Registern, die bis 1976 nochmals erweitert wurde von Orgelbau Offner, war in stark renovierungsbedürfigem Zustand. Ein Gutachten hatte den bedenklichen statischen Zustand durch diverse Erweiterungen und Umbauten des Instruments festgestellt, hinzu kamen Schimmelbefall und Abnutzungserscheinungen. Lange hat es gedauert: Jetzt endlich zum Patrozinium der Kirche St. Albert, zum Gedenktag des Heiligen Albert, der Namenspatron der Kirche ist, weihte Bischof Bertram Meier die komplett sanierte und umgestaltete Orgel. Zu Beginn des Festgottesdienstes besprengte er das Instrument mit Weihwasser.

Die grundlegende Orgelrenovierung sollte auch eine Anpassung in Disposition und Werksaufteilung nach den heutigen Erfordernissen beinhalten, heißt es. Dass der lange Weg zum grundsanierten Instrument aber eine ganze Dekade dauern sollte, das war nicht absehbar. Nach vielen Initiativen zum Spenden sammeln, Benefizkonzerten, Orgel-Flohmärkten und Abstimmungen mit der Bischöflichen Finanzkammer war der erste finanzielle Grundstock für einen Sanierungsbeginn, eigentlich geplant ab dem Jahr 2014 gelegt. Turnusgemäß vorgeschrieben statische Untersuchungen der Kirchenbausubstanz und eine Dachsanierung kamen zeitverzögernd dazwischen. Weiter wurden fleißig Spenden gesammelt, Orgelpfeifen-Patenschaften initiiert.

