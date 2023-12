Augsburg

11:19 Uhr

Fridays for Future demonstriert am Freitag in der Augsburger Innenstadt

In Augsburgs Innenstadt finden in den kommenden Tagen verschiedene Veranstaltungen statt, bei denen der Klimaschutz im Fokus steht – unter anderem eine Fridays for Future-Demo.

In Augsburg findet am Freitag erneut ein Demonstrationszug der Klimaaktivisten von Fridays for Future statt. Auch für das Wochenende sind Aktionen angekündigt.

Die Augsburger Innenstadt wird am Freitag erneut Schauplatz einer Kundgebung von Fridays for Future. Anlass ist die derzeit laufende Weltklimakonferenz in Dubai. Start des Demonstrationszugs ist um 14.30 Uhr am Königsplatz. Laut Ankündigung der Stadt verläuft er von dort über Schaezlerstraße, Klinkertorplatz, Klinkertor-, Heilig-Kreuz-, Ludwig- und Karlstraße, Leonhardsberg, Mittlerer Graben, Oberer Graben, Am Vogeltor, Am Schwall, Predigerberg, Heilig-Grab-Gasse, Maximilianstraße zum Rathausplatz. Wegen der Demonstration kommt es, abhängig von der Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu Verkehrsbehinderungen. Fridays for Future-Demo und Mitmach-Klimakonferenz in Augsburg geplant Auch für das Wochenende sind Aktivitäten von lokalen Klima-Initiativen angekündigt. "Extinction Rebellion" hat für Samstag tagsüber eine nicht näher definierte Kunstaktion geplant, am Sonntag soll eine "Mitmach-Klimakonferenz" von 15 bis 19 Uhr im Zeughaus (Reichlesaal) stattfinden. Nach Angaben der Veranstalter soll dabei der Fokus auf lokalen Handlungsmöglichkeiten liegen. (kmax)

