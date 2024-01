Azubi-Tag bei Segmüller: Diese Berufe kann man im Möbelhaus lernen

Das Einrichtungshaus Segmüller hat 120 Lehrstellen ausgeschrieben. Einen Tag lang können sich Jugendliche informieren. Gelobt werden vor allem die Arbeitsbedingungen.

Schreiner, Fotograf, Dekorateur - im Möbelhaus Segmüller können junge Menschen viele Berufe erlernen. Zum 16. Mal veranstaltete das Unternehmen in Friedberg am Samstag seinen Ausbildungsinformationstag - und noch immer ist das Interesse groß. "In Trauben sind die Interessierten vormittags zu den Info-Ständen geströmt", sagt Ausbildungsleiter Jürgen Jäger. Die meisten seien noch in der Schule, zwischen 13 und 16 Jahren alt und wissen noch nicht genau, was sie nach dem Schulabschluss machen möchten. Die Veranstaltung im Möbelhaus soll ihnen zur Orientierung dienen.

Das Einrichtungshaus bietet 20 Ausbildungen an, vom klassischen Verkäufer bis zum Fotografen. Jeder Zweig wird an diesem Tag durch einen Azubi vertreten, der die Details vorstellt und Fragen beantwortet. So auch Nico Helmschrott, der Fotograf wird: "Das Gute ist, dass es kein Bürojob ist. Man macht nicht nur Fotos, sondern hilft auch mal beim Schreinern oder der Dekoration." Dennoch ist bei dem 24-Jährigen am Samstag eher wenig los. Segmüller besetze die Ausbildungsstelle nur einmal alle zwei Jahre. Helmschrott möchte danach vorerst beim Einrichtungshaus bleiben, hat sich darüber hinaus aber noch wenig Gedanken gemacht.

Ausbildung bei Segmüller: Rund 90 Prozent der Stellen werden besetzt

"Wir möchten allen eine Chance geben", sagt Jäger. Auch viele Geflüchtete hätten sich bei Segmüller beworben und eine Ausbildung gemacht. Jedoch scheitere dies oft an der Sprachbarriere. Deutsch zu sprechen bleibe eine wichtige Grundvoraussetzung. "Viele bekommen außerdem keine Arbeitserlaubnis, was wir sehr bedauerlich finden", sagt der Ausbildungsleiter.

Viele Interessenten, die sich am Samstag in Friedberg sich einfinden, sind noch in der siebten, achten Klasse. So auch der 13-jährige Julian, der am liebsten im IT-Bereich bei Segmüller arbeiten würde. Jäger empfiehlt Julian, vor der Ausbildung zunächst ein Schulpraktikum zu machen, damit er genauer wisse, welche Ausbildung ihn am meisten reizen könnte. Das Einrichtungshaus hat sich bemüht, möglichst viele Schulen im Vorfeld zu kontaktieren und auf den Ausbildungstag aufmerksam zu machen.

Michael Neumayr (Dritter von links) informiert interessierte Jugendliche und Eltern über Ausbildungsberufe im Möbelhaus Segmüller. Foto: Peter Fastl

Von den dieses Jahr 120 ausgeschriebenen Stellen werden etwa 90 Prozent besetzt werden, schätzt Jäger. Der Ausbildungsleiter geht auch auf die Zeit nach der Ausbildung ein: "Die Übernahmechancen sind sehr gut, wir stellen danach etwa 85 Prozent der Azubis bei uns ein." Darauf spekuliert auch Simon Gail, der in seinem dritten Lehrjahr zum Kaufmann im E-Commerce steckt. "Die Arbeitsbedingungen sind einfach gut und man macht nicht immer das Gleiche", so der 19-Jährige. Zu diesen guten Arbeitsbedingungen zählen seiner Ansicht nach beispielsweise eine 65-minütige Pause, ein Gleitzeit-Arbeitsmodell und die 37,5-Stunden-Woche. Die guten Arbeitsbedingungen weiß auch Semran Kaur Mann zu schätzen: Die Augsburgerin macht bei Segmüller ihre Ausbildung zur Verkäuferin, möchte sich danach aber auch weiterbilden.

Auch wenn an allen Info-Ständen viel Betrieb herrsche, sind inzwischen gerade die kreativen Berufsausbildungen bei den Besucherinnen und Besuchern gefragt. So auch bei der 15-jährigen Marie Streit, die sich den Bereich Medien und Marketing genauer ansehen möchte. Sie ist heute mit ihrer Mutter hier: "Wir haben in der Zeitung eine Annonce gesehen und beschlossen, vorbeizuschauen. Der Eindruck ist auf jeden Fall positiv."

Im kreativen Bereich gibt es zum Beispiel die Ausbildungen Mediengestalter Digital und Print oder den Gestalter für visuelles Marketing, der vor allem dekorative Aufgaben übernimmt. Trotzdem finden auch klassischere Ausbildungen im handwerklichen Bereich ihre Interessenten. Der 14-jährige Thomas hat schon ein Praktikum bei Segmüller absolviert und möchte nach dem Schulabschluss dort die Ausbildung zum Schreiner anfangen.

Info: Bewerbungen für eine Ausbildung bei Segmüller werden bis Mitte August angenommen. Die Ausbildung beginnt dann am 1. September 2024.