Augsburg

vor 31 Min.

Friedensfest: Neues Wandbild entsteht am Hauptbahnhof

Arbeit in schwindelnder Höhe: Der Brasilianer Alex Senna setzt an einem Bahnhofsgebäude, zu dem man auf Gleis 1 gelangt, sein Wandbild zum Friedensfest um.

Plus Der brasilianische Künstler Alex Senna hat mit seinem Entwurf zum Thema Zusammenhalt die Jury überzeugt. Warum er auf bunte Farben verzichtet.

Von Andrea Baumann

Seit 2013 entstehen im Rahmen des Augsburger Friedensfests großflächige Wandbilder, die das jeweilige Schwerpunktthema im öffentlichen Raum sichtbar machen. In diesen Tagen können Bahnpassagiere und Passantinnen an einem Gebäude direkt am Gleis 1 des Hauptbahnhofs einem Künstler bei der Arbeit am aktuellen Werk zusehen. Der Brasilianer Alex Senna bannt mit Pinsel und Spraydose "Akrobaten" auf die blau grundierte Wand. Zu sehen werden am Schluss verschiedene Menschen sein, die sich gegenseitig stützen und damit Sinnbild für das diesjährige Motto des Friedensfestprogramms sind – Zusammenhalt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen