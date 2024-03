Für den Abriss des Kongressparkhauses fehlt eine einzige Unterschrift

Plus Der jahrelange Streit um das marode Parkhaus im Antonsviertel geht in eine weitere Runde. Das Amtsgericht Augsburg schiebt Abbruchplänen kurzfristig einen Riegel vor.

Mehrere Anwohner im Antonsviertel und die Grünen als Teil der Augsburger Stadtregierung fordern vehement, dass das marode Kongressparkhaus endlich abgerissen wird. Die Stadt erlaubt den Gesamtabriss grundsätzlich, die Entscheidung liege aber bei den Eigentümern der Bauruine. Das juristische Tauziehen, das sich über Jahre hinzieht, geht jetzt in die nächste Runde. Lediglich eine Unterschrift fehlt: Es ist jene von Unternehmer Jürgen Wowra, der einen geringen Anteil hält. Er kämpft gegen ein Votum der Eigentümergemeinschaft. Diese hatte sich in der Vorwoche für einen Komplettabriss ausgesprochen.

Mehrheitseigner Bernhard Spielberger sagt, inzwischen habe auch die Pandox-Gruppe für einen Gesamtabbruch gestimmt. Die Gruppe ist Eigentümerin der Hotelimmobilie und zweitgrößte Miteigentümerin des Parkhausareals mit sechs Prozent. Im Dorint-Hotel, das auf mehreren Etagen im Hotelturm untergebracht ist, stehen 184 voll klimatisierte Zimmer und Suiten zur Verfügung. Parken müssen Hotelgäste allerdings derzeit in den angrenzenden Wohngebieten und am Parkplatz der Erhard-Wunderlich-Sporthalle. Das Kongressparkhaus ist seit Herbst 2022 aus Sicherheitsmängeln gesperrt.