Für die Kita Lotta & Levi wird jetzt ein neuer Träger gesucht

Plus Einige Kinder der Kita Lotta & Levi aus dem Augsburger Innovationspark sind in anderen Häusern untergekommen. Die Einrichtung soll in privater Hand bleiben.

Von Miriam Zissler

Seit drei Wochen ist die Augsburger Kita Lotta & Levi geschlossen. Die Stadt hatte wie berichtet der Trägerin die Betriebserlaubnis entzogen. Von einem auf den anderen Tag standen rund 50 Kinder ohne Betreuungsplatz da. Ein Teil ist inzwischen in anderen Kitas untergekommen. Für die Einrichtung wird eine neue Lösung gesucht.

