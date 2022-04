Fuggerei spendet Oster-Eintritt an Ukraine-Hilfe

Das Eintrittsgeld, das von Karfreitag bis Ostermontag in der Augsburger Fuggerei zusammenkommt, wird verdoppelt und dann an zwei Organisationen ausgezahlt.

Im vergangenen Jahr wurde die Augsburger Fuggerei 500 Jahre alt, mit rund 200.000 Besuchern jährlich ist sie eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Die Einnahmen aus dem Tourismus sind mit die wichtigste Geldquelle zum Erhalt der Sozialsiedlung, dennoch wollen die Fuggerschen Stiftungen nun sämtliches Geld, das über die Osterfeiertage zusammenkommt, für die Ukraine-Hilfe spenden - und diese Summe sogar verdoppeln.

"Der Besuch am Osterwochenende hilft doppelt", sagt Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen, Vorsitzender des Fuggerschen Familienseniorats. Denn die Stiftungen wollen die Einnahmen jeder Eintrittskarte, die von Karfreitag bis Ostermontag verkauft wird, verdoppeln und dann spenden. Vorgesehen sind zwei Empfänger: die Ukraine-Hilfe des Malteser Hilfsdiensts sowie der Ukrainische Verein Augsburg, der seit Beginn des Krieges sowohl Menschen in der Ukraine hilft als auch Geflüchteten, die in Augsburg ankommen. Mit der Spende wolle die Fuggerei ein Zeichen der Solidarität setzen, so Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen.

Während der Pandemie war die Fuggerei an Ostern geschlossen

In den vergangenen beiden Jahren war die älteste Sozialsiedlung der Welt aufgrund der Pandemie für Besucher geschlossen. Nun nehme der Tourismus langsam wieder Fahrt auf. Die Stiftung hat die Zeit für Neuerungen genutzt, so wurden unter anderem neue Museen konzipiert. Geöffnet ist die Fuggerei täglich von 9 bis 20 Uhr, der Eintritt für Erwachsene kostet 6,50 Euro, Kinder bis sieben Jahre sind frei. (AZ/nip)

Lesen Sie dazu auch