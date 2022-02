Augsburg

18:00 Uhr

Gästeführer David Hiemer bringt Augsburg der Welt ein Stück näher

Plus Die Corona-Pandemie hat dem Städtetourismus schwer geschadet. Das spürte Stadtführer David Hiemer am eigenen Geldbeutel. Doch es gibt Grund zur Hoffnung.

Von Michael Hörmann und Paul Wiese

David Hiemer kennt sich aus in der Stadt. Kein Wunder, denn der gebürtige Augsburger führt seit fünf Jahren Touristinnen und Touristen durch die Fuggerstadt. Ursprünglich wollte er Lehrer werden, studierte Lehramt auf Geschichte. Später wechselte der 35-jährige in die Geschichtswissenschaften. Nach Besuch einer Schulung der Regio Augsburg Tourismus GmbH begann er mit den Stadtführungen, zunächst hauptberuflich. In Ferienzeiten hatte der Gästeführer mindestens 30 Touren im Monat, meistens mehr. Davon ließ sich gut leben, doch Corona veränderte sein Leben. Auch die Stadtführungen in Augsburg erlebten eine schwere Zeit. Und wie ist die Lage nun?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen