Gartensiedlung Firnhaberau: Nachbarn misstrauen offiziellen Zahlen

Bei einer Informationsveranstaltung wurde das neue Projekt der Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau vorgestellt. Die direkten Anlieger haben große Sorgen.

Ein neues Wohngebiet im Augsburger Stadtteil Firnhaberau spaltet die Gemüter. Während die einen ungeduldig auf den dringend benötigten Wohnraum warten, schauen die anderen der zu erwartenden Nachbarschaft skeptisch entgegen. Bei einem gemeinsamen Informationsabend der Siedlungsgenossenschaft Augsburg-Firnhaberau als Bauherr und der Stadt Augsburg im Hubertushof konnten sich beide Seiten über die Pläne informieren und Argumente austauschen. Vor allem die Kritiker blieben bis zuletzt skeptisch.

Der Saal im Hubertushof war komplett besetzt. Foto: Anna Kondratenko

Auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche nördlich des Luchswegs und östlich des Siedlerwegs plant die Siedlungsgenossenschaft Augsburg-Firnhaberau eG ein neues Wohnquartier mit den erforderlichen Freiflächen. Das Areal ist bereits seit Langem im Flächennutzungsplan für eine Siedlungsentwicklung vorgesehen. Der Stadtrat hat im Dezember vergangenen Jahres den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst und damit das Planungsverfahren offiziell gestartet. Der Informationsabend fand im Rahmen dieses Planungsprozesses statt. Mehrere Planer stellten in Fachvorträgen verschiedene Aspekte des Projektes wie Grünplanung, Verkehr oder Energiemanagement vor. Die rund 130 Besucher im Saal hatten viele Fragen.

Den meisten Informationsbedarf gab es bei den Anwohnern der direkt am neuen Gebiet liegenden Wohnstraßen. Das Projekt ist im Stadtteil nicht unumstritten, weil Anwohner mehr Verkehr durch die neuen Nachbarn fürchten. In der Vergangenheit wurde auch die Forderung nach einer neuen Erschließungsstraße laut.

Parkplatzsituation in der Firnhaberau macht Anwohnern zu schaffen

Die Zahlen von Verkehrsplaner Christoph Hessel wurden vor allem von den direkten Anwohnern stark in Zweifel gezogen. Das Team von Gevas Humberg & Partner hatte an zwei Tagen jeweils 24 Stunden lang den Verkehr im Umkreis des neuen Wohngebietes gemessen und keine auffälligen Verkehrsspitzen festgestellt. Deshalb sehen die Verkehrsexperten keine Notwendigkeit für eine neue Erschließungsstraße. Dies stieß bei Besuchern der Veranstaltung auf Skepsis. "Ich wohne Ecke Hammerschmiedeweg/Siedlerweg und kann den Verkehr jeden Tag beobachten – ich frage mich, wie sie auf solche Zahlen kommen", wunderte sich etwa ein Anwohner. Ein anderer gab zu bedenken, dass bei nur zwei Messungen die Fehlerquote zu hoch sei. "Wenn an den Zahlen etwas nicht stimmt, zieht sich der Fehler durch die ganze zukünftige Planung", so der Anwohner. Vor allem, dass keine Messung am Samstag gemacht wurde, kritisierte der Mann.

Die Teilnehmer der Informationsveranstaltung konnten sich erste Pläne anschauen. Foto: Anna Kondratenko

Auch die Parkplatzsituation in Luchs- und Siedlerweg macht den Anwohnern zu schaffen. Schon jetzt seien die Straßen eng, weil auf beiden Seiten geparkt werde. Der Verkehrsplaner schlug vor, auf der knapp sechs Meter breiten Straßen künftig nur noch einseitiges Parken zu erlauben und zusätzlich Parkbuchten zu schaffen. Die Verengung der Straße durch parkende Autos nannte er positiv, weil dadurch das Tempo reduziert werde. "Trotz parkender Autos fahren viele dort mit 70 bis 80 Sachen durch, um vor dem Gegenverkehr noch durchzukommen", kommentierte das ein Anwohner.

Siedlerchef lobt Konzept der "Gartensiedlung Firnhaberau"

Augsburgs Baureferent Steffen Kercher versprach, die Bedenken der Anwohner in künftigen Planungsschritten zu berücksichtigen. Die übrigen Vorstellungen waren weniger kontrovers. Siedlerchef Rainer Beyer lobte bei seiner Einleitung das fortschrittliche Konzept der "Gartensiedlung Firnhaberau", wie das Baugebiet genannt wird. Von jungen Familien bis zu Senioren fänden hier alle Zielgruppen ein Zuhause. Er betonte, dass die vorgestellten Pläne nicht abschließend seien, sondern erste Entwürfe, an denen noch gefeilt werden müsse.

Stadtplaner Thomas Glogger vom Architekturbüro 3+ Architekten skizzierte das künftige Quartier als offen, autofrei und einladend. Die rund 130 Wohneinheiten sollen sich auf 48 Häuser und etwa 82 Wohnungen verteilen. Das Gelände werde in fünf Bauabschnitten realisiert, wenn alle Planungen der Stadt und der Siedlergenossenschaft erfolgt seien, könne man voraussichtlich 2027 oder 2028 mit dem Bau beginnen.

Das Quartier werde außergewöhnlich grün, erläuterte Landschaftsarchitekt Ulli Möhrle. So soll es eine öffentliche Grünanlage mit Rodelhügel, einem Kinderspielplatz und Aufenthaltsmöglichkeiten für viele, von Jugendlichen bis zu Senioren, geben. Auf der nördlichen Ausgleichsfläche würden Biotope in Form von Heideflächen, Grünstreifen für Insekten und Streuobstwiesen angelegt. Im Inneren der Siedlung würde dann ein Quartierspark entstehen, der einen Kinderspielplatz und Mietergärten zum Gemüseanbau beherbergen soll. Im Grün könnten auch Erdkollektoren angelegt werden, denn das ganze Wohngebiet soll frei von fossilen Brennstoffen mit Technologien wie Fotovoltaik und Geothermie versorgt werden.