Ärger um Neubaugebiet in der Firnhaberau: Anwohner fordern neue Straße

Am Siedlerweg in der Firnhaberau haben Anlieger Plakate aufgehängt, weil sie durch ein Neubaugebiet mehr Verkehr fürchten.

Plus In der nördlichen Firnhaberau sollen um die 130 Wohnungen entstehen. Anlieger fürchten mehr Verkehr. Auch in einem anderen Augsburger Stadtteil gibt es Diskussionen.

Von Stefan Krog

Die Planungen für ein neues Wohngebiet im nördlichen Anschluss an die Firnhaberau konkretisieren sich. Wie berichtet möchte die Siedlungsgenossenschaft Firnhaberau, die aktuell um die 870 Wohnungen vor allem in der Firnhaberau besitzt, dort Mehrfamilien- und Reihenhäuser bauen. Insgesamt sollen um die 130 Wohnungen in Mehrfamilien- und Reihenhäusern entstehen. Ziel der Genossenschaft ist es, günstigen Wohnraum für junge Familien sowie barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen zu bauen. Gerade in der Firnhaberau und Hammerschmiede sei ein solches Angebot nötig, so geschäftsführender Genossenschaftsvorstand Rainer Beyer. Die Stadtteile mit ihrem hohen Anteil an Siedlerhäusern gelten als überaltert. Barrierefreie Wohnformen gebe es bisher wenig, so Beyer.

