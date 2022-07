Augsburg

13.07.2022

Gastro-Kritik: Das Wabi Sabi serviert in Augsburg jetzt Asia-Burger

Plus Asiatisch und Burger: Das gehört auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen. Funktioniert das Konzept des neu eröffneten Restaurants "Wabi Sabi" in Augsburg?

Von Daniela de Haen

Manche sagen: Der Augsburger weiß gerne, was ihn erwartet. Vielleicht sind deshalb Burger-Restaurants in der Stadt so erfolgreich. Ein Burger ist ein Burger ist ein Burger. Oder? Das Wabi Sabi in der Innenstadt wagt sich an ein – zumindest in Augsburg – neues Konzept: Das Team um Restaurantleiter Nguyen Quang setzt auf asiatisch inspirierte Burger und Bowls. Das Lokal, das zur selben Unternehmensgruppe wie das Sushirestaurant Coco in der Kapuzinergasse gehört, serviert seine Kreationen seit Juni in den ehemaligen Räumen des Il Tartufo. Ob sich ein Besuch lohnt.

