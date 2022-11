Augsburg

vor 32 Min.

Gegen Grünverlust: Bürger pflanzen neue Bäume in Augsburger Altstadt

Am Schwall in der Altstadt hat ein Unbekannter ein Apfelbäumchen gepflanzt – die Alt-Augsburg-Gesellschaft mit ihrem Vorsitzenden Sebastian Berz wünscht sich mehr Bäume in der Stadt.

Plus Baumfällungen sind in Augsburg ein emotionales Thema. Die Alt-Augsburg-Gesellschaft nimmt sich jetzt Lücken im Baumbestand vor.

Von Eva Maria Knab

Bei manchen muss der Leidensdruck groß sein. Davon geht Sebastian Berz von der Alt-Augsburg-Gesellschaft aus. Er deutet auf ein kleines Apfelbäumchen am Schwall in der Augsburger Altstadt. Ein Unbekannter habe es im öffentlichen Grün gepflanzt, sagt er. Genau an dieser Stelle standen früher Bäume, die gefällt und nicht ersetzt wurden. Der schleichende Verlust an Grün im Zentrum lässt den Verein nun aktiv werden. "Mein Baum für die Altstadt" heißt eine Aktion, mit der gezielt nachpflanzt wird. Auch ganz neue Baumstandorte kommen ins Gespräch – etwa im Bereich der Maximilianstraße oder auf dem Rathausplatz.

