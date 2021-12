Glatteis und Schnee sorgen am Morgen für Unfälle

Vor Glatteis wurde am Mittwochmorgen gewarnt. Tatsächlich zeigte das Wetter Auswirkungen auf den Verkehr.

Die Katastrophenwarn-App Nina hatte am frühen Mittwochmorgen vor Glatteis in Augsburg und in der Region gewarnt. Tatsächlich gab es stellenweise Niederschlag, der sofort gefror. Wenig später ging der Regen in Schnee über. Aufgrund des Wetters kam es in Stadt und Umland zu Unfällen.

In der Regel handelte es sich dabei um Unfälle mit Blechschäden, wie Polizeisprecher Markus Trieb berichtet. Das Unfallgeschehen sei allerdings nicht besonders hoch, die Lage übersichtlich. "Kernproblem ist, dass manche Autofahrerinnen und Autofahrer ihre Fahrweise nicht an die Straßenverhältnisse anpassen."

Dass zu diesem Zeitpunkt Fahrzeuge noch ohne Winterreifen unterwegs seien, käme jedoch selten vor. Aber selbst mit Winterreifen müsse man bei so einem Wetter vorsichtiger fahren, warnt der Polizeisprecher. (ina)