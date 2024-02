Lkw-Fahrer streift Linienbus und fährt davon

Bei einem Unfall im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde ein Linienbus beschädigt. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Ein Linienbus stand am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr an einer roten Ampel in der Eichleitnerstraße in Göggingen. Kurze Zeit später hielt links neben ihm ein weißer Lkw mit Anhänger. Dieser wollte nach links in die Peter-Dörfler-Straße abbiegen. Dabei scherte der Anhänger aus und touchierte nach Angaben der Polizei den Linienbus.

Der bislang unbekannte Fahrer des Lkw fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Bus entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro, berichtet die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise. (ina)