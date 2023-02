Grünen-Fraktion im Augsburger Stadtrat: Legner rückt für Wörz nach

Franziska Wörz (Grüne) legt ihr Stadtrat-Mandat nieder. Eigentlich käme nun Claudia Roth zum Zug, doch sie lehnt ab. Seit 2020 ist es der dritte Wechsel im Stadtrat.

Grünen-Stadträtin Franziska Wörz wird Ende März aus dem Stadtrat ausscheiden. Nachrücker wird der pensionierte Lehrer Udo Legner. Wie die Grünen-Fraktion am Mittwoch mitteilte, legt Wörz ihr Mandat aus persönlichen Gründen und wegen ihres anstehenden Wegzugs aus Augsburg nieder. Bei den Grünen ist es der zweite Wechsel in dieser Periode, nachdem 2021 Kerstin Kipp aus beruflichen Gründen ausgeschieden war und Buchhändler Meinolf Krüger nachrückte.

Grüne im Augsburger Stadtrat: Eigentlich würde Claudia Roth nachrücken

Gemäß des Listenergebnisses der Kommunalwahl 2020 würde für Wörz eigentlich Claudia Roth nachrücken. Roth kandidierte damals auf der Grünenliste, wobei absehbar war, dass sie als Bundestagsabgeordnete nicht in den Stadtrat einziehen würde. Inzwischen ist sie Kulturstaatsministerin in Berlin. Sie wird das Augsburger Stadtratsmandat nicht annehmen. Nächster auf der Liste ist Udo Legner. Legner ist ehrenamtlich tätig und engagiert sich unter anderem im Integrationsbeirat. Aus diesem Gremium wird er mit Beginn der Stadtratsarbeit ausscheiden. Legner kündigte an, sich vor allem für Bildungsgerechtigkeit stark machen zu wollen.

Die Fraktionsvorsitzenden Verena von Mutius-Bartholy und Peter Rauscher dankten Wörz für ihr Engagement. Wörz war als jüngstes Stadtratsmitglied - sie zog 2020 mit 19 Jahren in den Stadtrat ein - aus dem Stand finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion geworden. Man verliere eine "intelligente, vorausschauende und zuverlässige Mitgestalterin", so die Fraktionsspitze.

Udo Legner folgt auf Franziska Wörz

Wörz ist das dritte Stadtratsmitglied, das in dieser Periode sein Mandat niederlegt. Aus persönlichen Gründen war im Sommer Hochschul-Vizekanzlerin Vanessa Scherb-Böttcher (CSU) aus dem Stadtrat ausgeschieden. Für sie rückte TSV-Schwaben-Präsident Hans-Peter Pleitner in der CSU-Fraktion nach.

In der Vergangenheit mussten Stadt-, Kreis- und Gemeinderäte und -rätinnen wichtige Gründe nennen, um das Mandat niederlegen zu dürfen, wobei Wegzug und wichtige berufliche Gründe auch schon vor Änderung der Wahlordnung 2012 zulässig waren. Inzwischen muss formal kein Grund mehr genannt werden. (skro)