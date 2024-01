Augsburg

Haltestellendreieck: Ein Flickenteppich am Augsburger Königsplatz

Am Fußgängerüberweg am Königsplatz zwischen Deutscher Bank und McDonald's verschlechtert sich der Pflasterbelag zusehends.

Plus Das Pflaster am zentralen Fußgängerüberweg über die Tramgleise zerbröselt seit Jahren. Ausgebessert wird aktuell mit Asphalt. Gäbe es eine Alternative?

Von Stefan Krog

Zehn Jahre nach Inbetriebnahme des Königsplatz-Haltestellendreiecks gleicht der Fußgängerüberweg über die Straßenbahngleise zwischen Deutscher Bank und McDonald's einem Flickenteppich. Weil das verwendete kleinsteinige Pflaster der ständigen Erschütterungen von Straßenbahn und der Belastung von Bussen nicht standhält, brechen zunehmend Teile aus der Nahverkehrstrasse, die täglich von tausenden Fußgängern gequert wird. Am Donnerstag waren die Augsburger Stadtwerke erneut mit einem Reparaturtrupp vor Ort, um den Belag mit Asphalt auszubessern und allzu grobe Stolperfallen zu entschärfen.

Stadtwerke Augsburg: "Müssen ständig nachbessern"

Auf Anfrage bestätigen die Stadtwerke, dass es sich um eine Problemstelle handelt, an der man regelmäßig nachbessern müsse. "Am schnellsten und wirtschaftlichsten geht das mit Asphalt als Provisorium", so Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg. Die Folge ist in dem Bereich aber ein unansehnlicher Mischmasch an Bodenbelägen, an dem es trotzdem immer wieder zu Ausbrüchen kommt.

