Fahrer rast der Polizei davon: Ermittler suchen Zeugen und Geschädigte

Ein Fahrer entzieht sich mit einem dunklen BMW einer Polizeikontrolle in Haunstetten. Später stoßen die Beamten in der Ackermann-Straße auf das Fahrzeug.

Polizeibeamten ist am Dienstag gegen 0.15 Uhr in der Königsbrunner Straße ein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, raste dieser allerdings davon, berichtet die Polizei. "Hierbei überholte der Fahrer des dunklen BMWs verbotswidrig mehrere Autos", heißt es weiter. Die Polizei suchte das Auto und fand es schließlich in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können oder durch das Fahrzeug gefährdet wurden, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)