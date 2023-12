Unfallflüchtiger richtet auf Möbelhaus-Parkplatz Schaden an

Ein unbekannter Autofahrer hat auf dem Parkplatz eines Augsburger Möbelhauses ein Auto beschädigt. Dann fuhr er davon. Der Schaden ist beträchtlich.

Einen Fall von Unfallflucht in Haunstetten meldet die Augsburger Polizei. Demnach hat am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Möbelhauses im Unteren Talweg ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Skoda angefahren. Der Vorfall geschah in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr.

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich laut Polizei, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt und bittet um Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)