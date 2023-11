Augsburg

Hingucker beim Presseball: Christine Rapp und das durchsichtige Kleid

Plus Egal, ob bei der Bambi-Verleihung oder auf anderen roten Teppichen, transparente Kleider sind in. Eine Augsburgerin sorgte unlängst mit solch einem Outfit für Aufsehen.

Beim Schauen der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend stellte Christine Rapp fest, dass einige prominente Frauen auf dem roten Teppich viel Haut zeigten. Ein Aha-Effekt: Die Augsburgerin fiel unlängst selbst mit einem transparenten Kleid auf. Auf dem diesjährigen Presseball kleidete sich Rapp in ein Hauch aus Nichts - und ist überrascht über die vielen Reaktionen, die sie in den vergangenen Tagen erfuhr.

228 Bilder Gäste, Stargast und Impressionen: Die Bilder des Presseballs 2023

Viele Damen, die den Augsburger Presseball unserer Zeitung besuchen, machen sich lange im Vorfeld Gedanken über das passende Abendkleid. Schließlich ist solch eine Ballnacht ein besonderes Erlebnis. Gelegenheiten für Smoking und Abendkleider sind selten. Christine Rapp hatte drei Kleider in die engere Auswahl genommen, die schon länger daheim im Schrank hängen. Ein pinkes, ein schwarzes und eben das transparente. Sie entschied sich für Letzteres. Dass ihr Outfit solche Wellen schlagen würde, hätte sie nicht gedacht, sagt die Assistentin der Geschäftsleitung eines mittelständischen Unternehmens jetzt.

