Unbekannter Dieb stiehlt E-Bike

Die Polizei in Augsburg ermittelt wegen eines Diebstahls im Stadtteil Hochzoll. Opfer ist eine 62 Jahre alta Frau.

Ein bislang unbekannte Täter hat am Mittwoch ein E-Bike der Marke Lapierre in der Hochzoller Straße am Bahnhofsvorplatz gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 62-Jährige das E-Bike gegen 8.30 Uhr an dem Bahnhofsvorplatz versperrt. "Als sie gegen 17 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihres E-Bikes fest", so die Polizei weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)