Augsburg-Hochzoll

15:37 Uhr

Vandalen beschmieren Fassade von Turnhalle

Die Polizei in Augsburg möchte einen Fall von Sachbeschädigung in Hochzoll aufklären. Es geht um eine Schmiererei an einer Turnhalle am Zwölf-Apostel-Platz.

Im Zeitraum von Montag, 30. Oktober, bis Montag, 6. November, haben unbekannte Täter die Fassade einer Turnhalle am Zwölf-Apostel-Platz beschmiert. Wie die Polizei berichtet, könnte auch ein Einzeltäter für das Delikt verantwortlich sein. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden aus, der im oberen dreistelligen Eurobereich liegt, und bitten unter der 0821/323-2310 um Zeugenhinweise. (jaka)

