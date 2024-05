Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein folgenschwerer Unfall hat sich auf der Friedberger Straße in Augsburg-Hochzoll ereignet. Darin waren vier Autos verwickelt.

Vier Autos sind in einen Unfall am Mittwochabend auf der Friedberger Straße verwickelt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 20.45 Uhr eine 21-jährige Honda-Fahrerin auf der Straße in Richtung Innenstadt entlang. Auf Höhe der Wendelsteinstraße bremsten die drei vor ihr fahrenden Fahrzeuge wegen einer roten Ampel ab. Laut Polizei fuhr die 21-Jährige dem Fiat vor ihr auf.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug auf zwei weitere Autos geschoben. Bei dem Unfall erlitten zwei Menschen leichte Verletzungen. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die junge Frau. (ina)