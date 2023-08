Augsburg

Hundebesitzerin verzweifelt: Chihuahua Maya wurde ihr vom Balkon geklaut

Plus Ein Unbekannter hat in Augsburg einen Welpen von einem Balkon im Erdgeschoss gestohlen. Die Hundebesitzerin schaltete die Polizei ein - und sucht selbst nach Maya.

Vor rund drei Wochen erst hat die kleine Maya bei der Familie Andraschko in Augsburg ein Zuhause gefunden. Der Mini Chihuahua, der mit einer Höhe von maximal 30 Zentimetern zu den kleinsten Hunderassen der Welt zählt, hatte für sich schnell einen Lieblingsplatz in der Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Gögginger Straße entdeckt: bei den Katzen auf dem Balkon. Die Miezen haben dort einen Kratzbaum mit Kissen, auf das sich Maya gerne dazu kuschelte - bis sich offenbar ein Dieb an dem Balkon im Erdgeschoss den drei Monate alten Welpen schnappte. Hundebesitzerin Stefanie Andraschko erstattete bei der Polizei Anzeige. Sie erzählt, wie sie nach Maya sucht.

Der vergangene Dienstag war ein ganz normaler Tag für die Familie Andraschko. Neuzugang Maya schlief auf dem Balkon. Dieser führt nicht zur belebten Gögginger Straße, wie Stefanie Andraschko schildert, sondern ist auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses angebracht. "Dort sind nur Garagen und Büsche." Die 25-Jährige sagt, sie sei ungefähr zehn Minuten lang nicht auf dem Balkon gewesen, weil sie Wäsche abhing. Das war gegen 13.30 Uhr. "Als ich zurückkam, war Maya verschwunden." Andraschko suchte alle Zimmer ab, Fehlanzeige. Dann informierte sie die Polizei. Die ermittelt nun wegen Diebstahls. Mini Chihuahuas gelten als sehr beliebt. Sie sind auch nicht günstig, wie Andraschko bestätigt.

