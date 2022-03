Augsburg

vor 32 Min.

Im gesperrten Augsburger Windprechtpark sollen bald Ziegen weiden

Plus Für die Öffentlichkeit bleibt die Anlage im Antonsviertel dauerhaft gesperrt, zumindest in weiten Teilen. In der Nachbarschaft gibt es unterschiedliche Reaktionen.

Von Stefan Krog

Die Pläne des Landschaftspflegeverbandes, im Windprechtpark im Antonsviertel ein Beweidungsprojekt mit Ziegen umzusetzen, stoßen bei Anwohnern und Anwohnerinnen auf ein geteiltes Echo. Wie berichtet ist der Park seit 2015 nicht mehr zugänglich, nachdem der Freistaat als Eigentümerin Sicherheitsbedenken hatte. Inzwischen ist die Anlage, die vom Naturschutzfonds Bayern verwaltet wird, noch weiter verwildert - aus Gründen des Naturschutzes soll sie bis auf eine kleine Ecke im Norden des Areals gesperrt bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen