Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine finden in der Region Augsburg einen Job

Die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine haben die Arbeitslosenzahlen in der Region Augsburg ansteigen lassen. Jetzt zeichnet sich eine Trendwende ab.

15.800 Menschen waren im Februar in Augsburg und der Region ohne Job. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von vier Prozent, wie die Agentur für Arbeit in ihrer aktuellen Statistik ausweist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind das 747 Personen mehr, unter anderem, weil im aktuellen Erhebungszeitraum auch ukrainische Flüchtlinge erfasst sind. Allerdings geht die Arbeitsagentur davon aus, dass sich hier schon bald etwas ändern werde.

"Die ersten Integrationskurse sind zu Ende oder werden zum zweiten Quartal enden. Dann sind Ukrainerinnen und Ukrainer so weit, in den Arbeitsmarkt vermittelt zu werden", sagt Agentursprecherin Daniela Ruhrmann. Man hoffe, dass dies möglichst reibungslos gelingt. Aktuell würden einige der Flüchtlinge noch unterhalb ihrer eigentlichen Qualifikationen in den Arbeitsmarkt eintreten. Vor allem deshalb, weil die Deutschkenntnisse noch nicht ausreichend sind. Insgesamt seien die Aussichten jedoch positiv. Auch das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung geht davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen mit der Integration ukrainischer Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt weiter sinke.

Zahl der offenen Stellen in Augsburg und der Region steigt wieder an

Insgesamt sei die Lage in der Region stabil, so Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik. Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent bewegen sich die Kreise Augsburg und Aichach-Friedberg weiter im Bereich der Vollbeschäftigung. In der Stadt wurden im Februar 5,5 Prozent Arbeitslose registriert – wie auch schon im Januar. Die Zahl der offenen Stellen, die bei der Agentur für Arbeit gemeldet sind, ist im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder leicht auf 6200 Stellenangebote angestiegen. (nist)

