In der Gögginger Ortsmitte gibt es ab Montag Verkehrsbehinderungen

In der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße beginnen Bauarbeiten. Die Sperrungen betreffen nicht nur Autofahrer.

Autofahrer müssen sich ab Montag, 21. August, auf Verkehrsbehinderungen in Göggingen einstellen. Die Sanierungsarbeiten an den Gleisanlagen in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße durch die Stadtwerke starten. Anschließend erneuert die Stadt Augsburg die Asphaltdeckschicht zwischen Wellenburger Straße und Graf-von-Seyssel-Straße. Es gibt zwei Bauphasen.

Da die Arbeiten möglichst zügig durchgeführt und die Auswirkungen möglichst gering gehalten werden sollen, so die Stadt, muss auch teilweise nachts gearbeitet werden. Im Baubereich müssen zudem vorübergehend auch die Parkplätze entfallen. Für Fußgänger wird ein Notgehweg aufrechterhalten.

Baustelle in Göggingen: Es gilt eine Einbahnstraßenregelung

Die erste Bauphase dauert bis zum 1. September. Durch die Arbeiten an den Gleiskörpern in der Zeit von 20 bis 5 Uhr kann es laut werden. Die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße wird zur Einbahnstraße stadteinwärts. Die Umleitung wird über die Butzstraße eingerichtet.

Die zweite Bauphase geht von 4 bis 8. September. Tagsüber wird die Bürgermeister-Aurnhammer-Straße zur Einbahnstraße stadteinwärts. In den Nachtstunden wird die Straße für die Arbeiten komplett gesperrt. Die Straßenbahn fährt langsam durch das Baufeld. Busse werden entsprechend der Einbahnstraße umgeleitet. (möh)