In diese Viertel ziehen besonders viele Menschen – in diese wenige

Plus In Augsburg wohnen rund 4500 Menschen mehr als im Vorjahr. Doch das Wachstum ist ungleich verteilt. Einzelne Viertel schrumpfen sogar. Wir zeigen, wie viele wo hinziehen.

In Augsburg gibt es Bewegung. Jedes Jahr suchen dort Tausende Menschen eine neue Heimat, fast genauso viele kehren der Stadt allerdings den Rücken. Und auch innerhalb der Stadtgrenzen ziehen die Menschen um. Aber in welches Viertel? Wir haben uns angesehen, welche Augsburger Stadtteile boomen – und auch, welche nicht.