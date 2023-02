Augsburg

12:13 Uhr

Neuer Einwohnerrekord: Augsburg wächst immer weiter

Die Einwohnerzahl in Augsburg ist im vergangenen Jahr wieder deutlich gestiegen.

Plus Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Einwohner nach Jahren der Stagnation in Augsburg wieder deutlich nach oben. Ein Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Augsburger Bevölkerung ist im vergangenen Jahr um mehr als 4400 Personen gewachsen, nachdem es in den Corona-Jahren 2020 und 2021 eine Stagnation beziehungsweise sogar einen leichten Rückgang gegeben hatte. Der Zuwachs im vergangenen Jahr entspricht einem Anstieg, der fast so groß ist wie zu den Hochzeiten des Bevölkerungswachstums um das Jahr 2015, als die Einwohnerzahl um etwa 1,8 Prozent pro Jahr stieg. Im vergangenen Jahr waren es 1,5 Prozent. Was das Wachstum für Augsburg bedeutet und wie die Perspektiven sind, haben wir kompakt zusammengefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen