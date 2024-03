In Schlangenlinien mit dem Auto unterwegs

Nach einem Hinweis kontrollierte die Polizei einen Mann, der in Hochzoll gefahren war. Dabei machten die Beamten einen besonderen Fund.

Weil ein 37-Jähriger in Hochzoll mit seinem Auto auf der Straße Schlangenlinien fuhr, verständigten Verkehrsteilnehmer am Mittwoch gegen 12 Uhr die Polizei. Einsatzkräfte kontrollierten den Mann wenig später, als dieser bereits sein Fahrzeug geparkt hatte. Dabei steckte sich der 37-Jährige gerade eine Crackpfeife an. Ein Drogentest verlief positiv und die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten noch eine kleine Menge Marihuana. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 37-Jährigen. Personen, die durch die Fahrweise des Mannes möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (gau)