Augsburg

17:30 Uhr

In wenigen Tagen erbaut: Universität Augsburg weiht Modulbau ein

An der Universität Augsburg ist innerhalb kürzester Zeit ein neues Forschungs- und Laborgebäude entstanden.

Von Felix Beschta

Wo vor kurzem noch ein Parkplatz war, steht nun ein dreistöckiges Gebäude. Innerhalb kürzester Zeit entstand an der Universität Augsburg ein neues Forschungs- und Laborgebäude. Die Modulbauweise ermöglichte den Bau im Eiltempo. Am Montag fand das Richtfest des Universitätsgebäudes statt, an dem auch der bayerische Bauminister Christian Bernreiter ( CSU) teilnahm. Die Verantwortlichen sehen im Modulbau große Vorteile.

Zwischen dem Gebäude der Physik und dem Innovationspark positionierte ein Baukran in den vergangenen Tagen die großen Bauelemente aufeinander, bis das neue Universitätsgebäude schließlich fertig war. Insgesamt 54 Elemente setzte die Baufirma ALHO Systembau in den vergangenen Tagen auf diese Weise zusammen. Unter einer Holzfassade aus Douglasie lässt von außen nur noch wenig das Baukastenprinzip erahnen, nach dem das Gebäude gefertigt wurde. Der Neubau besteht aus zwei Gebäudeteilen. In das dreigeschossige Bürogebäude soll der Lehrstuhl für technische Biologie einziehen. Der zweigeschossige Labortrakt ist für den neuen Lehrstuhl für Bioorganische Chemie vorgesehen.

