Augsburg

vor 1 Min.

Indischer Meditationslehrer lockt Tausende Besucher nach Augsburg

Rajinder Singh ist ein indischer Meditationslehrer, dessen Organisation Tausende Zentren auf der Welt betreibt. Am Wochenende sprach er in der Messe Augsburg

Plus Rajinder Singh ist Leiter einer Organisation, die Meditationszentren in aller Welt betreibt. Erstmals hielt er in Augsburg einen Vortrag. Manche Besucher kamen von weit her.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Es dauert eine Weile, ehe Rajinder Singh die Messe in Augsburg betritt. Aber als er es tut, ist die Freude groß: Der 76-Jährige tätschelt Köpfe und Hände von Menschen, begrüßt die vielen, die seinetwegen hier sind. Es sind viele Besucherinnen und Besucher, wohl etwas mehr als 2200, die sich am Sonntag in der Halle 5 eingefunden haben, aber als Singh eintrifft, ist es für einen Moment dennoch nahezu vollkommen still: Es geht an diesem Tag um Meditation, um innere Ruhe, der Inder ist ein bekannter Lehrer auf dem Gebiet. Einer, der nicht oft in Deutschland ist und zum ersten Mal überhaupt in Augsburg. Es ist eine ungewöhnliche Veranstaltung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen