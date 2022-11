Augsburg

Augsburg zählt so viele Hotelbetten wie nie zuvor

In Augsburg gibt es inzwischen rund 6000 Hotelbetten. 132 Zimmer und Suiten zählt das Hotel Maximilian´s, das diese Woche sein 300-jähriges Bestehen feiert.

Plus Einige neue Hotels haben das Angebot stark erhöht. Aber gibt es in der Stadt auch genug Nachfrage dafür?

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

In den vergangenen Jahren hat sich in der Augsburger Hotellandschaft viel getan. Einige Hotels haben neu eröffnet. Allein im vergangenen Jahr kamen 1000 Hotelbetten dazu. Ob es dafür auch genug Nachfrage gibt, ist sich nicht jeder in der Branche sicher.

