56-Jähriger pöbelt Passanten an und attackiert Polizei

Zunächst greift ein Mann in der Innenstadt von Augsburg einen Passanten verbal an, später richtet sich seine Wut gegen die Polizei. Die ermittelt nun.

Ein 56 Jahre alter Mann hat am Montag einen Passanten in der Viktoriastraße angepöbelt. Der Polizei zufolge blieb es nicht dabei. Wie die Ermittler berichten, wurden die Beamten gegen 20 Uhr erneut wegen des 56-Jährigen gerufen. "Während der Kontrolle zeigte sich der deutlich alkoholisierte Mann äußerst aggressiv", heißt es von der Polizei. Als die Beamten versuchten, ihn zu fesseln, soll der 56-Jährige in Richtung eines Polizisten geschlagen und ihn leicht am Arm verletzt haben. Der Mann verbrachte die Nacht im Arrest; die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den 56-Jährigen. (jaka)