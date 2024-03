Augsburg-Innenstadt

vor 16 Min.

Nach Beinahe-Unfall hagelt es Schläge

Nach einem Beinahe-Unfall in der Augsburger Innenstadt flogen die Fäuste.

Fast wäre es am Freitagabend in der Augsburger Innenstadt zu einem Unfall gekommen. Ein Mann war darüber so erzürnt, dass er zuschlug.

Mit seinem Kleinkraftrad war ein zunächst unbekannter Mann am Freitagabend gegen 20.45 Uhr auf der Eserwallstraße in der Innenstadt unterwegs. Als er in den Kitzenmarkt abbiegen wollte, kam es beinahe zu einem Unfall mit dem entgegenkommenden Auto eines 28-Jährigen. Der Unbekannte beleidigte daraufhin den Autofahrer. Zwischen beiden Männern entwickelte sich ein Streit. Nach Angaben der Polizei schlug der Unbekannte dabei mehrfach auf den 28-Jährigen ein. Anschließend flüchtete er. Die Polizei konnte kurz nach der Mitteilung das Kennzeichen des Kleinkraftrads ermitteln. Bei der weiteren Abklärung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug offenbar zuvor in der Bleriotstraße gestohlen worden war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den unbekannten Kleinkraftrad-Fahrer. (ina)

