Unbekannte Täter rauben Jugendlichen auf Spielplatz aus

Eine Gruppe von männlichen Tätern greift auf einem Spielplatz in Augsburg einen 16-Jährigen an und stiehlt dessen Bauchtasche. Die Kripo ermittelt.

Mehrere bislang unbekannte Personen haben am Dienstag gegen 21 Uhr einen 16-jährigen Jugendlichen auf einem Spielplatz in der Wilhelm-Hauff-Straße angegriffen. Nach Angaben der Ermittler schlugen die Täter auf ihn ein und entrissen dessen Bauchtasche. "Die Angreifer verletzten den 16-Jährigen, woraufhin dieser im Krankenhaus behandelt werden musste", so die Polizei. Der 16-Jährige beschreibt die bislang unbekannten Täter wie folgt: Sie waren mindestens vier Personen, allesamt männlich, schwarz gekleidet, zudem hatten sie schwarze Schals im Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Personen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden. (jaka)