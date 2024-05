Polizei ermittelt nach Sturz gegen Radfahrer

Ein Fahrradfahrer ist in Augsburg-Inningen auf einem Radweg gestürzt. Warum die Polizei nun gegen den 50-Jährigen ermittelt.

Ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Sonntag auf dem Geh- und Radweg in der Bobinger Straße im Stadtteil Inningen ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Ein Sturz ist nichts Ungewöhnliches. Nur in diesem Fall war der Radler offenbar betrunken. Laut Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei dem Mann und unterband dessen Weiterfahrt. Jetzt wird unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (ina)