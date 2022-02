Johanniter steigen in die medizinische Hilfe für Wohnungslose ein

Mit einem Wundversorgungsbus will die Organisation Menschen in prekären Lebenslagen helfen. Bis das Angebot starten kann, dauert es aber noch.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) kümmert sich in Schwaben mit ihren rund 710 hauptamtlichen und 1000 ehrenamtlichen Kräften nicht nur um Krankentransporte, sondern bietet auch eine Reihe von weiteren sozialen Dienstleistungen an - angefangen von Pflegeheimen über Kinderbetreuungseinrichtungen bis zu Trauergruppen. Jetzt will die Hilfsorganisation, die in Augsburg am Holzweg ihre Geschäftsstelle betreibt, ihre Angebotspalette erweitern. Dabei hat sie Menschen im Blick, die am Rande der Gesellschaft stehen. Mit einem Fahrzeug, das einem Krankentransporter ähnelt, will sie Orte und Plätze ansteuern, an denen sich Menschen ohne Obdach, eigene Wohnung oder in sonstigen prekären Lebensumständen befinden.

Behandlung von Wunden steht bei dem neuen Projekt in Augsburg im Mittelpunkt

Kerstin Biedermann stellte im städtischen Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss das Projekt vor, das sich Wundversorgungsbus nennt. Da die Zielgruppe nach den Erfahrungen der JUH häufig unter Wunden leidet, soll deren fachgerechte Behandlung im Vordergrund stehen. Angedacht sei eine Erweiterung des Angebots - etwa durch Beratungsgespräche mit dem Ziel, die Lebenssituation zu verbessern sowie allgemeinmedizinische und zahnärztliche Versorgung. Weitere mögliche Tätigkeitsfelder seien die Ausgabe von warmen Getränken, Suppe und Schlafsäcken sowie ein seelsorgerischer Beistand.

Wichtig ist den Johannitern laut Biedermann die Vernetzung mit bestehenden Angeboten der Wohnungslosenhilfe. "Der Bus soll keine Insellösung sein." Das Team werde sich aus hauptamtlichen Kräften, die auch Schulungen übernehmen sollen, und Ehrenamtlichen zusammensetzen. Aktuell ist die Organisation noch auf der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug. Aufgrund der aktuellen Lieferengpässe rechne man mit Anschaffung und Ausbau erst in der zweiten Jahreshälfte, so Biedermann. Starten werde der Wundversorgungsbus voraussichtlich im Januar 2023.

Erbschaft ermöglicht den Wundversorgungsbus der Johanniter

Bereits in trockenen Tüchern ist die Finanzierung. Der evangelische Johanniterorden, zu dem die JUH gehört, habe eine Erbschaft gemacht und dieses Geld - insgesamt 211.000 Euro - für das Projekt zur Verfügung gestellt, freut sich Biedermann, die zugleich den Bereich Fundraising verantwortet. Mit dem Geld seien zunächst die ersten beiden Jahre gesichert, danach werde es sicher weitergehen. Die Johanniter sind sich bewusst, dass es eine Weile dauern wird, bis sich das neue Angebot etabliert. So müsse vor allem das Vertrauen der Zielgruppe gewonnen werden.

Vertreterinnen des Sozialausschusses signalisierten parteiübergreifend Zustimmung. Grünen-Stadträtin Pia Haertinger, die beim SKM (Sozialdienst Katholischer Männer) arbeitet, sicherte die Unterstützung des in der Szene mit zahlreichen Angeboten fest verankerten Sozialverbandes zu. Auch der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) sei ein wichtiger Ansprechpartner. Haertinger verwies im Rahmen der Diskussion auf den Kältebus, der in Augsburg im Spätherbst und Winter unterwegs ist. Haupt- und Ehrenamtliche fahren bekannte Stellen ab und versorgen obdachlose Menschen mit warmen Getränken, Brotzeit, Schlafsäcken, Winterkleidung sowie Beratungs- und Hilfsangeboten. Unter der Notfallnummer 0163/3126275 können sich täglich von 18 bis 20 Uhr Bedürftige selbst melden. Es können aber auch Dritte auf diesem Weg auf Personen aufmerksam machen, die Hilfe benötigen.

