Augsburg

12:00 Uhr

Jugendforum: Junge Leute dürfen in Augsburg mitreden

Plus Viele Jahre wurde über ein Konzept für Jugendbeteiligung diskutiert - jetzt wird es realisiert. Schule, Umwelt und Begegnungsflächen sind Themen, die junge Augsburger beschäftigen.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Jason, 16, David, 17, und Emma-Fe, 14, sitzen an dem großen Besprechungstisch mit Vertretern der Jugendpflege, verschiedenen Ämtern und Stadträtin Melanie Hippke (Grüne). Ihr Antrag "Jung sein dürfen - Räume, Orte, Begegnungsflächen für Jugendliche schaffen" stand auf der Tagesordnung des ersten Jugendforums, das die Stadt Augsburg im Dezember im Rathaus abhielt. Wochen später geht es nun um Details. Mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt ist unter anderem ein Wunsch, der diskutiert wird. Die jungen Antragsteller sind mit Feuereifer dabei und froh, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Dass junge Menschen mitdiskutieren dürfen, was in ihrer Stadt passiert, sind für sie keine leeren Worte der Politik. "Ob am Ende was passiert, wird sich zeigen", sagt Jason.

