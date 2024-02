Augsburg

18:30 Uhr

Jugendliche stoppen Gefangenentransport: Gericht verhängt Freizeitarreste

Am Strafjustizzentrum in Göggingen stoppten mehrere Jugendliche im Juli 2023 einen Gefangenentransport. Sie wurden nun verurteilt.

Die Szenerie erinnert an einen Action-Thriller: Als der Gefangenentransportbus aus der Einfahrt auf die Straße abbiegen will, stehen dort zehn junge Männer. Einer von ihnen legt sich gar auf die Fahrbahn, sodass der Bus nicht weiterfahren kann. Andere gehen zu dem Bus auf die Seite, wo sich der Gefangene befindet und schlagen gegen die Fensterscheibe und Tür. Zudem rufen die Täter wiederholt den Namen des Gefangenen. Der Tatort im vergangenen Juli war allerdings nicht in einer berüchtigten US-amerikanischen Vorstadt, sondern in Göggingen beim Strafjustizzentrum.

Jetzt mussten sich ebendort drei der beteiligten Jugendlichen im damaligen Alter von 15, 16 und 17 Jahren in einem nichtöffentlichen Verfahren vor Gericht verantworten. Ihnen wurde Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Die jungen Leute, so wurde bekannt, hatten vor ihrer Tat eine Gerichtsverhandlung besucht, zu der ein Bekannter von ihnen als Zeuge aus dem Gefängnis vorgeführt wurde. Dieser saß ein, weil er wegen Drogenhandels im großen Stil verurteilt worden war. Es handelte sich damals um ein Verfahren, das mit den Vorkommnissen am Drei-Auen-Platz in Augsburg-Oberhausen stand.

