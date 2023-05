Augsburg

Werden auf dem Plärrer-Parkplatz künftig Gebühren mit Kamera kassiert?

Plus Parkgebühren auf dem Augsburger Plärrer wären technisch möglich, doch CSU und Grüne sehen das Thema unterschiedlich. Eine allzu offene Konfrontation wird vermieden.

Die Stadt ist bei ihren Überlegungen, ob das Parken auf dem Plärrer-Gelände künftig kostenpflichtig sein soll, inzwischen einen Schritt weiter: Demnach wäre es denkbar, Kameras zur automatisierten Kennzeichenerfassung aufzustellen und mit großen Schildern darauf hinzuweisen – wer vor der Ausfahrt nicht online oder am Automaten bezahlt, müsste mit Kosten von etwa 40 Euro rechnen. Dieses System käme ohne Schranken aus, was im Hinblick auf die Volksfestbelegung des Platzes zweimal im Jahr wichtig ist.

"Technisch wäre man in der Lage, die Anforderungen zu bewältigen", so Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) vergangene Woche im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats. Ob die Stadt diese Überlegungen aber inhaltlich weiterverfolgt, ist noch unklar – es zeichnet sich aber bereits ab, dass CSU und Grüne im Regierungsbündnis das Thema unterschiedlich sehen, eine offene Konfrontation wird aber vermieden, nachdem es zuletzt in der Koalition ziemlich krachte.

