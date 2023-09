Karlheinz Faller (FDP): "Stadt muss bei der Schulsanierung besser unterstützt werden"

Bildung und Integration sind Themen, für die sich der FDP-Landtagskandidat engagiert. Er will sich auch für den Neubau des Römischen Museums einsetzen.

Karlheinz Faller war 34 Jahre im Beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft tätig. „Jeder Mensch braucht die Chance, sein Leben gut zu organisieren“, so Faller, der im Stimmkreis Augsburg-Ost als Kandidat für die FDP antritt. Diese Möglichkeit müsse der Staat bereitstellen, vor allem mit Bildung. Sein zweites Thema ist die Integration: „Es gibt politische Strömungen, die den Menschen einflüstern wollen, dass Integration nicht möglich sei“, so Faller. Er habe es in seinem Beruf anders erlebt. „Bisher ist es doch immer gelungen. Wir brauchen Optimismus statt Angstmacherei.“

Steckbrief: Das ist Karlheinz Faller (FDP) 1 / 4 Zurück Vorwärts Alter: 68

Wohnort: Dasing

Familienstand : verheiratet, zwei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter

Beruf: Diplom-Pädagoge, Kreisrat

Warum und seit wann engagieren Sie sich in der Politik?

"Wegen der Entspannungspolitik der Regierung Brandt/Scheel bin ich mit 19 Jahren in die FDP eingetreten. Heute wissen wir, diese Politik war sehr erfolgreich (Wiedervereinigung). Als Geschäftsführer des bfz habe ich mich für die Integration vieler Menschen eingesetzt. Bildung ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Aus Erfahrung weiß ich, da gibt es noch viel zu tun. Verbesserungen zu erreichen, ist ein starkes Motiv für meine politische Tätigkeit."

Welche Themen wollen Sie für Augsburg im Landtag anpacken?

"Als Kreisrat (Aichach-Friedberg) habe ich den Vergleich. Der Zustand vieler Augsburger Schulen ist schlecht. Die Stadt muss bei der Schulsanierung vom Freistaat stärker unterstützt werden. Wir blicken mit Stolz auf die Geschichte Augsburgs. Darunter auch die römische Epoche. Weil es wichtig ist, werde ich mich nach Kräften für den Neubau des Römischen Museums einsetzen. Auch in Augsburg spüren wir es: Ob in Pflege, Handwerk, Handel oder Gastronomie - überall fehlen Fachkräfte. Was tun? Die berufliche Bildung muss gestärkt werden und unsere Unternehmen brauchen operative Unterstützung bei der Gewinnung geeigneter Kräfte aus dem Ausland."

Mit welchem Kandidaten einer der anderen Parteien würden Sie nach der Wahl gern im Zug nach München sitzen?

"Gerne mit Andreas Jäckel (CSU). Ich finde ihn sympathisch. Wir könnten besprechen, was die CSU/FDP-Landesregierung für Augsburg noch tun kann. Denn die CSU wird sicher wieder regieren. Die spannende Frage bei dieser Wahl ist, mit wem?"