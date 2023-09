Augsburg

vor 19 Min.

Kind mit Axt löst im Familienbad am Plärrer einen Polizeieinsatz aus

Ein Zwölfjähriger aht am frühen Samstagabend im Augsburger Familienbad am Plärrer einen Polizeieinsatz ausgelöst, indem er andere Kinder mit einer Axt bedrohte.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Die Polizei rückt am Samstagabend zu einem Einsatz im Augsburger Familienbad am Plärrer an. Grund ist ein Kind, das eine Axt mitgebracht hat.

Ein Kind hat am frühen Samstagabend einen Polizeieinsatz im Familienbad am Plärrer ausgelöst. Dabei handelt es sich, entgegen anderslautender Informationen unmittelbar nach dem Vorfall, offenbar nicht um einen Zwölf-, sondern einen 13-Jährigen. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord zuvor mitgeteilt hatte, hatten sich im Lauf des frühen Samstagabends zwei Zehnjährige bei der Plärrerwache gemeldet – und berichtet, dass sie im Familienbad mit einer Axt bedroht worden seien. Kind ist mit Axt im Augsburger Familienbad am Plärrer – Polizei rückt an Daraufhin rückten mehrere Einsatzkräfte, die sich wegen des Plärrers direkt nebenan aufgehalten hatten, im Familienbad an. Darunter waren auch Beamte der Bereitschaftspolizei. Die Einsatzkräfte machten den 13-Jährigen ausfindig und stellten die Axt sicher. Nach Angaben der Einsatzzentrale war sie rund 20 Zentimeter lang. Verletzt wurde niemand. Die Mutter des 13-Jährigen bestreitet gegenüber unserer Redaktion, dass ihr Sohn die zwei Zehnjährigen bedroht habe. Er habe das Werkzeug lediglich vorgezeigt.

Themen folgen