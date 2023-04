Kirchengemeinde Filadelfia möchte die Chapel vor dem Abriss retten

Die Chapel im Augsburger Sheridan Park wurde unter Denkmalschutz gestellt. Nun haben sich Interessenten gemeldet, die das Gebäude wieder als Kirche nutzen möchten.

Die sogenannte "Chapel", die kleine Kirche der Amerikaner auf dem Sheridan-Gelände, gilt als wichtiges Zeugnis der Augsburger Nachkriegsgeschichte. Trotzdem hatte der Stadtrat Ende vergangenen Jahres beschlossen, das Gebäude abzureißen. Fast 20 Jahre lang war die Kirche leer gestanden und mehrere Versuche, sie einer neuen Nutzung zuzuführen, waren gescheitert. Doch jetzt zeichnet sich eine Wendung ab. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege hat die Chapel auf Antrag eines Augsburger Bürgers in die Denkmalliste eingetragen. Damit dürfte der Abriss vom Tisch sein. Und überraschend hat sich ein Interessent gefunden, der das Gebäude gerne kaufen und wieder als Kirche nutzen möchte.

Die Chapel auf dem Sheridan-Areal wird unter Denkmalschutz gestellt. Nun interessiert sich eine Kirchengemeinde für das Gebäude. Foto: Annette Zoepf

Als "einstiges Zentrum des sozialen Miteinanders innerhalb der Siedlung und wertvolles Zeugnis der gemeinsamen Geschichte, errichtet in einer Zeit des hoffnungsvollen Neubeginns einer demokratischen Bundesrepublik Deutschland", habe das Gebäude eine besondere stadtgeschichtliche Bedeutung, steht in dem Listentext des Bayerischen Denkmal-Atlas, der zur Chapel veröffentlicht wurde. Die Kapelle wurde um 1952 für Angehörige der US-Armee errichtet und diente als gemeinsamer Sakralbau für die Gläubigen unterschiedlicher Konfessionen. Mit dem Bau der kleinen Kirche sei den religiösen Bedürfnissen der Soldaten und ihrer Familien Rechnung getragen worden.

Die Chapel auf dem Sheridan-Areal steht seit 20 Jahren leer und verfällt zusehend

Die Kirche steht seit fast 20 Jahren leer und verfällt zusehend. Immer wieder gab es Bemühungen, sie einer Nutzung zuzuführen. Zuletzt gab es 2020 Pläne, das Sakralgebäude mit einer Mischung aus Gewerbe und sogenanntem Gemeinbedarf, als etwa einer sozialen Einrichtung zu nutzen. Diese Pläne zerschlugen sich aber, woraufhin der Stadtrat einem Abriss zustimmte. Nur die Turmspitze und die Fenster des Gebäudes sollten erhalten bleiben und an zwei amerikanische Vereine gehen. Die Fläche, auf der die Chapel steht, sollte renaturiert werden.

Jetzt hat sich die Gemeinde "Biserica Filadelfia" zu Wort gemeldet. Die Kirche ist seit langer Zeit auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude für ihre Gottesdienste. Die rund 80 Mitglieder stammen vor allem aus Rumänien, wie Gemeindemitglied Maria Braun berichtet. Derzeit sei man in einem Wohngebiet in der Albert-Leidl-Straße in einem viel zu kleinem Raum untergebracht. "Wenn wir dort zu laut singen und beten, klopfen die Nachbarn an die Wände", erzählt sie. Laut Braun hat die Gemeinde einen Investor, der die Kirche kaufen und auch die denkmalgerechte Sanierung bezahlen möchte. Der Geistliche der Gemeinde, Pater Vasili Godja, hält die Chapel für ideal geeignet, dort seine Gottesdienste abzuhalten. Obwohl die Gemeinde nur 80 Mitglieder hat, kämen zu den Messen oft über 100 Personen. Eine Anzahl, die in der Chapel seiner Ansicht nach gut Platz finden sollte.

Die Biserica Filadelfia ist eine evangelische Pfingstgemeinde aus Rumänien und nach eigener Aussage eine Tochter der neuapostolischen Kirche, sagt Maria Braun. "Wir sind alle in Rumänien in diesem Glauben getauft worden und haben in Deutschland vor etwa 15 Jahren unsere Kirche gegründet", ergänzt sie. "Biserica" bedeute auf rumänisch "Kirche", Filadelfia geht auf das biblische "Philadelphia" zurück.

Zähe Suche nach einem Ansprechpartner bei der Stadt Augsburg

Die Verhandlungen mit der Stadt liefen bislang zäh, sagt Maria Braun. "Wir haben uns an alle möglichen Stellen gewandt, aber bislang hat noch nicht mal jemand gesagt, an wen wir uns mit unserem Vorschlag wenden können", wundert sie sich. Auch Stadträte hätten ihr versprochen, sich einzusetzen, ohne dass etwas passiert sei. "Wir sind wirklich sehr interessiert und bereit, alles zu tun, damit das Gebäude wieder richtig schön wird", sagt sie.

Der Augsburger Stadtrat wurde bereits über die Denkmaleigenschaft der Chapel informiert. Wie sich die Stadt die weitere Nutzung des Gebäudes vorstellt und ob ein Verkauf an die Glaubensgemeinschaft möglich wäre, will sie mit Blick auf eine weitere Stadtratssitzung, in der das Thema ausführlich behandelt wird, nicht sagen.