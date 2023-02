Keine Betriebserlaubnis mehr? Entscheidung zu Kita Lotta & Levi fällt bald

Plus Die Stadt Augsburg hat der Trägerin der Kita Lotta & Levi die Betriebserlaubnis wohl wegen Unzuverlässigkeit entzogen. Wie es weitergeht, entscheidet nun das Gericht.

Kalt erwischt hat viele Eltern diese Woche die Schließung der Kita Lotta & Levi im Innovationspark. Von einem auf den anderen Tag standen rund 50 Kinder zunächst ohne Betreuungsplatz da, weil die Stadt Augsburg der Einrichtung die Betriebserlaubnis entzogen hatte. Auch für die Stadtverwaltung ist dies keine alltägliche Situation. Zu einem Widerruf der Betriebserlaubnis einer Kita sei es bislang noch nie gekommen, teilt sie auf Anfrage mit - und nennt Gründe für solch einen Entschluss. Die Trägerin der aktuell betroffenen Kita hofft indes, vor Gericht Recht zu bekommen.