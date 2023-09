Augsburg

Klima-Oasen in Oberhausen: Lobenswertes Engagement oder "Gerümpel"?

Plus Quartiersmanager Jan Weber-Ebnet wirbt für "grüne Oasen" statt Parkplätzen. In Oberhausen ist die Stimmung teils anders, einige stören sich am Vorgehen der Stadt.

Von , Olivia Mannes Michael Hörmann , Olivia Mannes

Die Sommer werden heißer und in den Städten staut sich die Hitze. Die Stadt Augsburg hat deshalb Maßnahmen für einen klimagerechten Stadtumbau ergriffen. Bei experimentelleren Umsetzungen kann es jedoch vorkommen, dass sich Anwohner auch einmal wundern - so aktuell im Viertel Rechts der Wertach. Unter dem Motto "Grüne Oasen statt Parkplätzen vor dem Haus" versucht die Stadt Augsburg dort, Anwohner für ein Klimaprojekt zu begeistern. Anwohner sind darüber sauer, sie finden an den Sitzmöglichkeiten im Freien, die vorübergehend Parkplätze ersetzen, keinen Gefallen und sprechen von "Gerümpel". Andere, vor allem jüngere Menschen engagieren sich intensiv für die sogenannten Klima-Oasen. Wie ist die Stimmung im Quartier?

Jan Weber-Ebnet vom Quartiersmanagement Rechts-der-Wertach betreut Projekte zur Klimaanpassung im Viertel, das zum Modellgebiet für sogenannte klimaresiliente Quartiere ernannt wurde. Das bedeutet: Hier können von Stadtverwaltung, lokalen Institutionen, Immobilienbesitzern und Bewohnern kurzfristige Lösungsansätze zur Klimaanpassung ausprobiert werden. "Das Quartiersmanagement verfolgt dabei zwei Strategien", so Weber-Ebnet: Es gebe mobile Klima-Oasen der Stadt, die durch den Stadtteil wandern, und temporäre Klima-Oasen, die von Anwohnenden selbst initiiert und gestaltet werden.

