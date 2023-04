Klimacamper schreiben heute Falschparker auf

Die Aktivisten vom Augsburger Klimacamp wollen Parkverstöße mit Foto dokumentieren und bei der Stadt anzeigen. Es gehe speziell um die Gefährdung von Radlern.

Aktivisten des Klimacamps planen am heutigen Mittwoch im gesamten Stadtgebiet Fotos von Falschparkern zu sammeln. Die Verstöße sollen bei der Verkehrsüberwachung angezeigt werden. Man rufe Bürger dazu auf, sich zu beteiligen, hieß es in einer Mitteilung der Aktivisten am Mittwochmorgen. Um 15 Uhr ist ein Workshop im Klimacamp geplant.

Grundsätzlich können auch Bürger und Bürgerinnen Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten erstatten. Inzwischen gibt es sogar eigene Apps, mit denen eine Anzeige an die Verkehrsüberwachung abgesetzt werden kann. Die Stadt sieht das Thema aber wie berichtet zwiespältig.

Deshalb zeigt das Klimacamp in Augsburg Falschparker an

Seitens des Klimacamps hieß es am Mittwoch, dass es nicht hinnehmbar sei, wie viele Radler täglich durch parkende Autos auf Radwegen gefährdet würden. Nötig seien aber auch stärkere Kontrollen für rücksichtslose Radler. Ebenso sei die Umwidmung von Autospuren fürs Rad ein Thema. Am Wochenende hatte es eine entsprechende Demonstration am Roten Tor gegeben. (skro)