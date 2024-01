Augsburg

vor 18 Min.

Knapper Wohnraum: Zahl der Sozialwohnungen in Augsburg wird sinken

Plus Vor 20 Jahren machten geförderte Wohnungen noch zehn Prozent des Bestands aus, inzwischen sind es fünf. Die aktuelle Entwicklung und eine Quote bereiten Experten Sorge.

Von Stefan Krog

In Augsburg ist in den kommenden Jahren mit einem Rückgang an geförderten Wohnungen (früher Sozialwohnungen) zu rechnen. Aktuell liegt die Zahl bei rund 7820, bis 2028 dürfte sich nach einer Prognose des Sozialreferats ein Abschmelzen des Bestandes auf etwa 6000 Wohnungen abzeichnen. Zum Vergleich: Vor gut 20 Jahren lag die Zahl der Sozialwohnungen bei knapp 15.000. Ihr Anteil am Wohnungsbestand sank von zehn Prozent auf aktuell etwa fünf Prozent. Damit fällt - in Zeiten von generell steigenden Mieten - günstiger Wohnraum weg. Experten schlagen deshalb Alarm.

Bei den geförderten Wohnungen gibt der Staat den Mietern, je nach Einkommensstufe, einen Zuschuss zur Miete. Die Bewohnerschaft reicht vom Hartz-IV-Empfänger bis zur Mittelschichtfamilie - 75 Prozent der Augsburger Bevölkerung würden die Voraussetzungen erfüllen, um sich für eine geförderte Wohnung anmelden zu können. Zwar sind auch neue Wohnungen, unter anderem durch die städtische Wohnbaugruppe, geplant, der Wegfall werde sich aber nicht durch Neubautätigkeit auffangen lassen, sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). In den vergangenen Jahren gelang es, die Zahl der geförderten Wohnungen einigermaßen stabil zu halten. "Allein in den letzten fünf Jahren entstanden durch den Neubau und die Modernisierung von gefördertem Wohnraum mehr als 1100 neue Wohnungen", so Schenkelberg. Damit ließ sich der Wegfall ausgleichen. Der große Verlust an geförderten Wohnungen erfolgte zwischen 2000 und 2010, als es generell kaum Neubau in Augsburg gab, weil die ehemaligen US-Wohnungen schlagartig auf den Markt kamen und die Preise niedrig hielten. Doch nun - da aktuell kaum gebaut wird - könnte es abermals bergab gehen.

